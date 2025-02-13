Диагностика и лечение женского бесплодия включены в программу ОМС

В Азербайджане диагностика и лечение женского бесплодия проводится за счет обязательного медицинского страхования.

С этой проблемой сталкиваются примерно 10–15% женщин репродуктивного возраста, сообщает 1news.az со ссылкой на Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию.

Для точного определения причин женского бесплодия диагностический процесс требует комплексного подхода - одним из ключевых этапов диагностики являются гормональные тесты. Для уточнения диагноза врач может назначить пациентке гормональные тесты и дополнительные лабораторные анализы.

Для оценки нормального функционирования процесса овуляции и оплодотворения проводятся тесты, измеряющие уровни таких гормонов, как фолликулостимулирующий гормон (FSH), лютеинизирующий гормон (LH), пролактин, эстроген, прогестерон, свободный тестостерон и тиреотропный гормон (TSH). Эти анализы включены в пакет услуг обязательного медицинского страхования.

Лабораторные исследования также охватывают диагностику инфекций, включая уреаплазму, микоплазму, гонорею, трихомониаз, хламидиоз и другие. Пациентки могут пройти эти медицинские обследования по обязательному медицинскому страхованию при наличии направления от квалифицированного врача.

Одним из ключевых методов оценки состояния репродуктивных органов являются инструментально-диагностические исследования, которые включены в программу обязательного медицинского страхования. Наиболее востребованным методом является ультразвуковое исследование (УЗИ). В комплекс диагностических мероприятий при бесплодии также входят кольпоскопия — для выявления признаков хронических инфекций шейки матки, и гистеросальпингография (ГСГ) — для исследования проходимости маточных труб. Эти обследования помогают выявить эрозию шейки матки, воспалительные процессы, непроходимость труб и врожденные аномалии строения репродуктивных органов.

У женщин с нерегулярным менструальным циклом могут быть назначены исследования для выявления проблем с гипофизом (нейроэндокринные заболевания). По медицинским показаниям этим пациенткам могут быть проведены рентгеновские исследования, компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ) области черепа и турецкого седла.

Если причиной бесплодия являются анатомические аномалии, опухоли, непроходимость труб и другие факторы, то применяются хирургические вмешательства. Эти процедуры направлены на устранение дефектов, опухолей и восстановление функциональности репродуктивной системы. Полипы матки, миомы, непроходимость труб и эндометриоз, как патологии, устраняются с помощью хирургических методов (открытых, лапароскопических или гистероскопических) за счет обязательного медицинского страхования.

Чтобы воспользоваться этими методами обследования и лечения, граждане должны сначала обратиться к семейному врачу или гинекологу.

Медицинские услуги, включенные в программу обязательного медицинского страхования, предоставляются на основании медицинских показаний в государственных медицинских учреждениях, находящихся под ведомством TƏBİB, в научно-исследовательских институтах Министерства здравоохранения, а также в медицинских учреждениях, имеющих контракт с Государственным агентством обязательного медицинского страхования (как частных, так и подведомственных соответствующим государственным органам).