В Азербайджан прибыла очередная группа украинских детей - ФОТО

Очередная группа детей, отправленных из Украины в Азербайджан на реабилитацию, прибыла в Баку.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в состав группы входят 30 украинских детей в возрасте от 9 до 16 лет. Они примут участие в соответствующих программах реабилитации и психологического восстановления в Азербайджане.

Отметим, что уже более трех лет наша страна принимает пострадавших от войны украинских детей, обеспечивая им уход, отдых, лечение и моральную поддержку. За этот период реабилитационные курсы в Азербайджане прошли более 300 украинских детей.