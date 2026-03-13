Делегация во главе с Аленом Симоняном отправится в Турцию

Делегация во главе со спикером Национального Собрания Армении Аленом Симоняном отправится в Стамбул (Турция) 16-19 апреля для участия в 152-й сессии Межпарламентского союза.

Как передает «Арменпресс» со ссылкой на распоряжение спикера НС РА, в состав делегации во главе со спикером Национального Собрания входят председатель постоянного комитета НС по иностранным делам Саргис Ханданян, председатель постоянного комитета НС по финансово-кредитным и бюджетным вопросам Цовинар Варданян и депутат от фракции НС «Гражданский договор» Асмик Акобян.