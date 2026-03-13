Казахстан ратифицировал соглашение о зеленом коридоре с Азербайджаном и Узбекистаном

Депутаты Мажилиса Казахстана на пленарном заседании ратифицировали Соглашение о стратегическом партнерстве в области производства и передачи зеленой энергии между Казахстаном, Азербайджаном и Узбекистаном. Документ направлен на рассмотрение в Сенат.

Как сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов, соглашение было подписано 13 ноября 2024 года в Баку на полях конференции COP29 и направлено на эффективное использование потенциала возобновляемых источников энергии, развитие торговли экологически чистой электроэнергией, включая зеленый аммиак и водород, а также расширение экспорта на европейские рынки.

Ключевым элементом проекта станет прокладка высоковольтного глубоководного кабеля постоянного тока по дну Каспийского моря.

Он позволит передавать зеленую электроэнергию из Казахстана и Узбекистана в Азербайджан, а затем далее в Европу через Черноморский энергетический проект.

Разработкой технико-экономического обоснования занимается международная итальянская консалтинговая компания CESI.

Стоимость подготовки ТЭО составляет около 1 миллиона евро и финансируется грантовыми средствами Азиатского банка развития и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. По словам министра, международные финансовые институты выразили готовность поддержать реализацию проекта, предоставив на первом этапе грантовое финансирование в размере 2 миллионов долларов.

1 июля 2025 года системные операторы трех стран создали совместное предприятие Green Corridor Alliance для координации реализации инициативы и проведения регулярных рабочих встреч экспертов. Доля каждой страны в СП составит 33,3%.

По мнению Минэнерго Казахстана, реализация проекта позволит увеличить экспортный энергетический потенциал страны, укрепить позиции как надежного партнера в сфере устойчивой энергетики и превратить Казахстан в один из ключевых энергетических хабов Евразии.

Проект уже находится в активной фазе реализации, и его успешная реализация рассматривается как один из самых амбициозных энергетических проектов в истории независимого Казахстана.

