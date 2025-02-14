Против Трампа и Маска подали иски 14 американских штатов

Представители 14 американских штатов подали исковые заявления против главы Белого дома Дональда Трампа и руководителя Департамента государственной эффективности Илона Маска.

По словам авторов публикации, Трампа и Маска обвинили в нарушении конституционных норм страны и злоупотреблении властью.

«Казалось бы безграничная и неконтролируемая власть Маска лишать правительство его сотрудников и ликвидировать целые департаменты одним росчерком пера или щелчком мыши была бы шокирующей для тех, кто завоевал независимость этой страны», — цитирует иск телеканал АВС.

По словам репортеров, которые ссылаются на исковые документы, Илон Маск получил «широкий спектр полномочий», не будучи официально утвержденным на должность главы департамента президентом страны Трампом, а затем членами сената. Это является нарушением одного и важнейших пунктов Конституции США, подчеркнули обвинители.

Источник: РИА Новости