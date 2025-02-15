Обсуждены возможности сотрудничества между Азербайджаном и Гвинеей в ряде сфер - ФОТО

Возможности сотрудничества в экономической, торговой, образовательной и гуманитарной сферах обсуждены на встрече главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел, международного сотрудничества, африканской интеграции и по делам гвинейцев за рубежом Гвинеи Мориссандой Куяте в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

По сообщению пресс-службы МИД Азербайджана, отмечена важная роль сотрудничества в сфере образования, стипендиальных и обменных программ в развитии контактов между молодежью и в целом двумя народами.

Подчеркнута важность продолжения сотрудничества в рамках региональных и международных организаций, особенно ООН, Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения.