Обсуждены возможности сотрудничества между Азербайджаном и Гвинеей в ряде сфер - ФОТО
Возможности сотрудничества в экономической, торговой, образовательной и гуманитарной сферах обсуждены на встрече главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел, международного сотрудничества, африканской интеграции и по делам гвинейцев за рубежом Гвинеи Мориссандой Куяте в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
По сообщению пресс-службы МИД Азербайджана, отмечена важная роль сотрудничества в сфере образования, стипендиальных и обменных программ в развитии контактов между молодежью и в целом двумя народами.
Подчеркнута важность продолжения сотрудничества в рамках региональных и международных организаций, особенно ООН, Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения.
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