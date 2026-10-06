Лорд Анас Сарвар: Азербайджан и Великобритания согласовали текст документа о стратегическом партнёрстве

Азербайджан и Великобритания согласовали текст документа о стратегическом партнёрстве.

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом заявил государственный министр Великобритании по торговле лорд Анас Сарвар, выступая на 8-м заседании Совместной межправительственной комиссии Азербайджан–Великобритания в Баку.

«В прошлом году Великобритания и Азербайджан договорились вывести наши отношения на уровень стратегического партнёрства. С тех пор наши правительства интенсивно работали над тем, чтобы наполнить это соглашение реальным содержанием. Я рад сообщить, что мы согласовали текст этого документа о партнёрстве», — сказал министр.

Лорд Анас Сарвар сообщил, что ожидается подписание документа Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Великобритании.

«Я с нетерпением жду встречи нашего премьер-министра и вашего Президента и подписания ими этого документа о партнёрстве», — добавил он.

По словам британского министра, стороны, не дожидаясь подписания документа, приступят к работе по созданию рабочей группы по стратегическому партнёрству и достижению конкретных результатов.

Он заявил, что между Азербайджаном и Великобританией существует долгосрочное и глубокое партнёрство, охватывающее также экономическую и оборонную безопасность.

«Теперь мы должны вместе написать следующую главу этого партнёрства. Мы считаем, что наши отношения могут и дальше укрепляться», — подчеркнул лорд Анас Сарвар.

Министр отметил важность укрепления не только межправительственных отношений, но и связей между людьми и бизнесом. По его словам, цель заключается в том, чтобы не ограничиваться системами и соглашениями, а перейти к их практической реализации.

Лорд Анас Сарвар охарактеризовал Азербайджан как часть стратегического, экономического будущего и будущего в сфере безопасности Великобритании.

Он также выразил удовлетворение состоявшейся сегодня утром встречей с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, отметив, что напрямую довёл до главы государства позицию о долгосрочном и глубоком характере партнёрства между двумя странами.