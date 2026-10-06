Ильхам Алиев: На COP29 мы выдвинули приоритеты малых островных государств

Мы в рамках нашего председательства в COP29 выдвинули на передний план приоритеты малых островных развивающихся государств и постарались сохранить их проблемы в центре внимания международного сообщества.

Об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам проходящего на Фиджи Пре-COP мероприятия Лидеров 2026 года, сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Глава государства напомнил в своем обращении, что до COP29 лидеры Багамских Островов, Тонга и Тувалу собрались вместе в Азербайджане. Этот визит завершился принятием Бакинского коммюнике, в котором подчеркиваются потребности малых островных развивающихся государств и звучит призыв к более решительным глобальным климатическим мерам.