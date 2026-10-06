Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам мероприятия лидеров в рамках Pre-COP 2026.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В обращении говорится:

«Ваши превосходительства,

Дамы и господа,

Я хотел бы выразить свою искреннюю признательность правительствам Фиджи, Тувалу и Австралии за организацию этого уникального мероприятия лидеров в рамках Pre-COP, которое позволяет мировому сообществу непосредственно оказаться на передовой борьбы с климатическим кризисом.

Как страна, с гордостью принявшая у себя COP29, Азербайджан присоединяется к этому мероприятию высокого уровня с глубоким чувством преемственности и при неуклонной приверженности продвижению глобальной программы действий по климату. Наш опыт проведения COP еще раз подтвердил, что меры по борьбе с климатическими изменениями нельзя ни откладывать, ни осуществлять в отдельности. Сегодня мы собрались здесь, чтобы соединить наследие Бакинской COP29 с предстоящими ключевыми решениями так, чтобы импульс, набранный в Азербайджане, непосредственно способствовал успешному проведению XXXI сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP31).

Весьма символично, что эта встреча проходит в Тихоокеанском регионе, а именно в Тувалу и на Фиджи - странах, для которых климатические изменения являются повседневной реальностью. Сегодня ни один регион на Земле не избежал последствий изменения климата, но для некоторых из них, таких как Тувалу, это представляет собой угрозу самому существованию государства.

Хотя Азербайджан сталкивается с собственными климатическими вызовами, такими как обмеление Каспийского моря, нехватка воды и частые наводнения, мы признаем, что малые островные развивающиеся государства (МОРАГ) наиболее подвержены климатическому кризису. Несмотря на их пренебрежительный вклад в глобальные выбросы парниковых газов, климатические изменения непропорционально сказываются на их экономике и инфраструктуре, разрушают источники средств к существованию и экосистемы.

Азербайджан последовательно выступает за то, чтобы голоса тех, кто несет на себе всю тяжесть этого кризиса, не только были услышаны, но и активно формировали глобальную климатическую политику. Решение задач, связанных с особой уязвимостью этих стран, требуют широкого международного сотрудничества и координированных глобальных действий. Поддержка МОРАГ является общей ответственностью и моральным долгом, направленным на то, чтобы ни одна страна не осталась в стороне.

В ходе нашего председательства на СОР29 мы поставили приоритеты МОРАГ на первый план и стремились уделять их беспокойствам особое место в международной повестке дня. Накануне СОР29 Азербайджан принимал лидеров Багамских Островов, Тонги и Тувалу. Кульминацией этого визита стало принятие Бакинского коммюнике, в котором подчеркиваются потребности МОРАГ и содержится призыв к более решительным глобальным действиям в области климата.

COP29 ознаменовала новый этап в наших отношениях с МОРАГ. Саммит лидеров малых островных развивающихся государств по вопросам климатических изменений, состоявшийся в рамках COP29 в 2024 году в Баку, стал важной платформой для более глубокой осведомленности о вызовах, с которыми сталкиваются МОРАГ. На саммите я призвал все развитые страны, особенно те, у которых есть колониальное прошлое, значительно увеличить свои вклады для оказания помощи МОРАГ в борьбе с климатическими изменениями.

Помимо нашего многостороннего участия, мы также оказываем поддержку МОРАГ в рамках двустороннего сотрудничества, ориентированного на их национальные приоритеты, и потребностей развития. В отношении наиболее подверженных стихийным бедствиям в мире стран мы оказали помощь в смягчении последствий ураганов, землетрясений и наводнений. Мы также поддержали проекты в области водоснабжения, продовольственной безопасности и восстановления культурного наследия. Более десяти малых островных развивающихся стран воспользовались нашей Программой образовательных грантов, что позволило их гражданам учиться в университетах Азербайджана.

В качестве еще одного весомого шага по укреплению климатической устойчивости МОРАГ в 2024 году была подписана Совместная декларация между Азербайджаном и Содружеством Наций. Азербайджан выделяет 10 млн долларов США в течение пяти лет на поддержку проектов, направленных на борьбу с климатическими изменениями в этих странах. Наше сотрудничество с Содружеством Наций также предусматривает использование спутниковых данных, предоставляемых Азербайджанским космическим агентством «Азеркосмос», для мониторинга и оценки состояния окружающей среды.

Ваши превосходительства,

Азербайджан и МОРАГ разделяют тысячи километров, но нас объединяет общая решимость укреплять устойчивость к климатическим изменениям. Мы всегда выступали и будем впредь выступать за солидарность с МОРАГ, поддерживая их усилия по достижению устойчивого развития и борьбе с климатическими изменениями.

Надеюсь, что эта встреча послужит усилению нашего коллективного голоса и станет ключевым шагом в преддверии COP31, которая пройдет в Анталье. Пользуясь этой возможностью, я хотел бы выразить полную поддержку Азербайджана предстоящему руководству COP31 в лице Турции и Австралии и высоко оценить этот уникальный формат партнерства, объединяющий разные континенты.

Желаю этому мероприятию всяческих успехов. Спасибо».