В Баку задержан подозреваемый в краже платежных терминалов из магазинов

В полицию поступила информация о краже двух платежных терминалов, установленных в магазинах Бинагадинского района, в которых находилось 5 400 манатов.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел (МВД).

Сотрудники 43-го отделения Бинагадинского районного управления полиции выявили и задержали подозреваемого в совершении преступного деяния, ранее судимого 29-летнего В.Гусейнова.

По данному факту ведется расследование.