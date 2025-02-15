В Баку в результате ДТП погиб один, пострадали три человека

В Наримановском районе Баку столкнулись автомобили ВАЗ 2101 и Toyota Prius, в результате чего один человек погиб, трое получили травмы.

Как сообщает Report, за рулем автомобилей находились Рамиль Гасымов (1991 г.р.) и Солтан Тагиев (1999 г.р.).

Пассажир ВАЗ 2101 Фарди Зульфугаров (1993 г.р.) скончался на месте ДТП. Оба водителя, а также пассажир Toyota Prius Мамед Шарифов (2000 г.р.) получили травмы.

По факту возбуждено уголовное дело.