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Ничто не забыто: Азербайджан чтит память жертв Ходжалинского геноцида

Фарида Багирова00:00 - Сегодня
Ничто не забыто: Азербайджан чтит память жертв Ходжалинского геноцида

Сегодня 33-я годовщина Ходжалинского геноцида – чудовищного преступления против человечности, учиненного вооруженными силами Армении против мирных азербайджанцев, и ставшего самой трагической страницей Первой Карабахской войны.

Ходжалинский геноцид представлял собой составную часть государственной политики Армении, в основе которой лежит этническая ненависть и расовая дискриминация в отношении нашего народа. Ни в чем неповинных людей убивали только из-за того, что они были азербайджанцами.

Трагедия в Ходжалы стала кульминацией кровавой агрессии Армении против Азербайджана. С октября 1991 года город был полностью окружен вооруженными силами Армении. Все автомобильные дороги, ведущие в город, были перекрыты, в город можно было попасть только вертолетами. Последний вертолет приземлился в Ходжалы 28 января 1992 года. После того, как в небе над Шушой был сбит гражданский вертолет и погибли 40 азербайджанцев, воздушное сообщение с городом тоже прервалось.

Начиная со второй половины февраля Ходжалы был окружен армянскими вооруженными отрядами и ежедневно подвергался обстрелам из пушек, тяжелой техники, нападениям армянских отрядов.

Жители города защищались как могли, оказывали упорное сопротивление и жили лишь благодаря своей самоотверженности и героизму. Ходжалы защищали силы местной милиции, небольшая группа бойцов Национальной армии и местный отряд самообороны, вооруженный незначительным количеством автоматов и охотничьих ружей.

Подготовка к беспощадному нападению на город началась вечером 25 февраля, когда военная техника 366-го полка советской армии была выведена на боевые позиции. Нападение на Ходжалы произошло после 2-часового обстрела из танков и зенитных орудий. Атака осуществлялась с 5 направлений, поэтому население в надежде выбраться из окружения вынуждено было бежать в сторону Аскерана. Но вскоре выяснилось, что это тоже было хитростью армян – их вооруженные отряды преградили людям путь недалеко от села Нахчыванлы и подвергли обстрелу. Многие люди, обессилившие на снежных перевалах и в лесах, были убиты с особой жестокостью именно на равнине Аскеран-Нахчыванлы.

Те, кто пытался уйти через горные массивы, в основном женщины и дети, умерли от обморожения. Лишь единицам удалось добраться до города Агдама.

Вслед за массированными артиллерийскими ударами в ночь на 26 февраля 1992 года армянские войска при поддержке 366-го мотострелкового полка бывшего СССР захватили контроль над Ходжалы. Разгромив город, оккупанты учинили чудовищную расправу против мирного населения - 613 человек, в том числе 63 ребенка, 106 женщин и 70 стариков были зверски убиты. 1 275 человек были взяты в плен и заложники, подвергнуты жесточайшим пыткам, 487 получили телесные повреждения различной степени тяжести. До сих пор неизвестна судьба 150 человек, включая 68 женщин и 26 детей. 8 семей были полностью уничтожены. 130 детей потеряли одного из родителей, а 25 детей потеряли обоих родителей. 5 379 жителей были насильственно выселены из города.

Политико-правовая ответственность за это тяжкое преступление, которое было совершено на глазах всего мира и отличалось неимоверной жестокостью и беспощадностью, ложится непосредственно на тогдашнее руководство Армении.

Бывший президент Армении Серж Саргсян, который был в то время полевым командиром сепаратистов и принимал личное участие в расправе над мирными азербайджанцами, цинично признался в учиненном армянами преступлении против человечности, сказав в интервью британскому журналисту Томасу де Ваалу: «До Ходжалы азербайджанцы думали, что армяне не способны поднять руку на гражданское население. Мы сломали этот стереотип». Это еще раз подтверждают, что Ходжалинская трагедия была составной частью заранее спланированной политики геноцида

28 февраля группа журналистов на двух вертолетах сумела попасть на место массового убийства азербайджанцев. Страшное зрелище потрясло всех: земля была полностью покрыта мертвыми телами. Задачей вертолетов было сесть в горах и забрать тела с мест массовых убийств. Несмотря на сопровождение второго вертолета, из-за интенсивного обстрела с армянской стороны забрать удалось всего четыре тела. 1 марта в Ходжалы смогла проникнуть еще одна группа местных и иностранных журналистов. Зрелище, которое они увидели, было еще более ужасающим. Тела погибших были изуродованы и оскальпированы…

Ходжалинский геноцид и другие преступления, совершенные Арменией в период агрессии против Азербайджана, в том числе военные преступления и преступления против человечности, являются серьезными нарушениями прав человека и международного гуманитарного права. Сюда входят Конвенция о предотвращении и наказании за преступления геноцида, Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, международная Конвенция об отмене всех форм расовой дискриминации и другие международные конвенции. Европейский суд по правам человека в своем решении от 22 апреля 2010 года расценил зверства в Ходжалы как военные преступления или особо тяжкие действия, приравненные к преступлениям против человечности.

Совершая Ходжалинский геноцид, армянские шовинисты преследовали целью запугать наш народ, сломить присущий ему боевой дух, заставить смириться с фактом оккупации земель. Но коварные замыслы врага провалились. В Азербайджане выросло поколение патриотов, готовых отдать жизни во имя Родины, и эти герои положили конец 30-летней оккупации наших земель.

…Каждый год 26 февраля азербайджанский народ посещает Мемориальный комплекс «Крик матери», посвященный памяти жертв Ходжалинского геноцида. Вот уже пятый год наш народ приходит сюда с высоко поднятой головой, как народ-победитель, отомстивший врагу за всех наших шехидов.

Сегодня, в День памяти жертв Ходжалинского геноцида, наш народ низко склоняет голову перед светлой памятью погибших ходжалинцев, всех наших шехидов, пожертвовавших жизнями за восстановление территориальной целостности и государственного суверенитета Азербайджана.

Allah rəhmət eləsin.

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