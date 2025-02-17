РФ и США проведут переговоры в Эр-Рияде без Украины

Переговоры делегаций из России и США пройдут во вторник в Эр-Рияде без участия третьих стран.

Об этом сегодня сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

«Переговоры в Эр-Рияде будут двусторонними — между Россией и США»,— сказал Юрий Ушаков журналистам, передает ТАСС.

По его словам, стороны обсудят, как начинать переговоры по Украине. Он отметил, что США еще не назначили главного переговорщика, который мог бы вести дела с Москвой.

Ушаков не исключил, что к российской делегации в Эр-Рияде может присоединиться глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. «С нашей стороны будет, естественно, министр иностранных дел (Сергей Лавров), я. А по экономическим вопросам может присоединиться еще Кирилл Дмитриев»,— сообщил помощник президента.

Переговоры между РФ и США по Украине пройдут в Эр-Рияде во вторник, 18 февраля.