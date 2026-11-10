Иран назвал Армению перспективным партнером для экспорта газа

Вопрос об увеличении поставок иранского газа в Армению обсуждался сегодня на заседании армяно-иранской межправительственной комиссии в Ереване.

Об этом сообщает Sputnik Армения.

«Думаю, вы знаете, что Иран — одна из крупнейших стран мира по запасам газа. И если будет возможность его экспорта, то какой партнер для этого может быть лучше Армении?» — заявил журналистам вице-президент Ирана Сейед Хамид Пурмохаммади.

Ежегодно из Ирана в Армению поставляется более 400 млн кубометров газа, который используется для работы части армянских тепловых электростанций.