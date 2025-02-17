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Переговоры по Украине пройдут в Эр-Рияде в этот вторник - СМИ

First News Media09:47 - Сегодня
Переговоры по Украине пройдут в Эр-Рияде в этот вторник - СМИ

Переговоры между США и РФ о завершении войны в Украине пройдут 18 февраля в Саудовской Аравии, пишет американский портал Axios со ссылкой на источники.

Газета "Коммерсантъ" уточняет, что они состоятся в Эр-Рияде.

По словам собеседников Axios, в состав делегации США войдут госсекретарь Марко Рубио, советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Тот в эфире телеканала Fox News в воскресенье заявил, что уже вечером 16 февраля он и Уолтц отправятся в Саудовскую Аравию. Рубио прибудет туда 17 февраля после визита в Израиль, пишет Axios.

Киев не получал приглашения на встречу в Саудовской Аравии, заявил 15 февраля президент Украины Владимир Зеленский. Трамп сказал днем позже, что украинский лидер будет участвовать в переговорах о завершении войны. О том же говорил Уиткофф. Рубио заявил телеканалу CBS, что в любых "реальных переговорах" будет участвовать и Украина, и страны Европы.

Сам Зеленский 16 февраля вечером прибыл с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Согласно порталу FlightAware, в воскресенье самолет украинского президента вылетел из Мюнхена в польский аэропорт Жешув-Ясёнка, а затем в Абу-Даби. Оттуда два часа перелета до Эр-Рияда.

Точный состав делегации РФ неизвестен. Скорее всего, в нее войдет глава МИД Сергей Лавров, считает Axios. По данным агентства Bloomberg, там также будут помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Кроме того, переговоры курирует глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, учившийся и работавший в США.

Газета "Коммерсантъ" также сообщила 16 февраля со ссылкой на источники, что переговоры пройдут во вторник в Саудовской Аравии. Издание назвало и точное место - Эр-Рияд.

Источник: DW

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