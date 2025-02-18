Омбудсмен: Ходжалинский геноцид - одна из самых страшных трагедий, когда люди были безжалостно убиты из-за своей национальной принадлежности

К сожалению, хотя дискриминация по национальному признаку запрещена международными документами и национальным законодательством, в мире известны случаи, когда люди подвергаются преследованиям, дискриминации и ужасным преступлениям, таким как геноцид, из-за своей национальной и этнической принадлежности.

Азербайджан является одной из стран, наиболее пострадавших от результатов этой политики. Наш народ, подвергшийся геноциду в начале ХХ века, с конца того же столетия вновь стал жертвой политики ненависти Армении, проявляющейся в территориальных претензиях и военной агрессии против Азербайджана.

Об этом сказала уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева на международной конференции на тему «Конституционные основы и исторические аспекты права на национальную принадлежность».

Она добавила, что этническая чистка более 250 тысяч проживавших в Армении азербайджанцев, уничтожение и присвоение исторических и культурных памятников для того, чтобы стереть их следы с территорий, где они проживали на протяжении столетий, является показателем отрицания национальной принадлежности, азербайджанофобии и политики межнациональной ненависти. «В настоящее время Азербайджанское государство прилагает постоянные усилия для включения в международную повестку дня вопроса по восстановлению прав азербайджанцев, неоднократно депортированных в ХХ веке, а также изгнанных из Армении, начиная с 1987 года.

Как известно, в этом году исполняется 33 года со дня Ходжалинского геноцида, который был совершен в результате проводимой Арменией на протяжении многих лет политики этнической чистки, ненависти и геноцида против азербайджанцев и вошел в историю человечества как одна из самых кровавых страниц.

Эта кровавая резня является одной из самых страшных трагедий, когда люди были безжалостно убиты из-за своей национальной принадлежности», - подчеркнула омбудсмен.

Источник: АЗЕРТАДЖ