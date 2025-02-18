В Кремле подтвердили готовности Путина говорить с Зеленским
Президент России Владимир Путин готов при необходимости участвовать в переговорах по урегулированию конфликта в Украине с президентом этой страны Владимиром Зеленским.
Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представитель Кремля напомнил журналистам, что глава РФ неоднократно заявлял о готовности вести переговоры с текущим руководителем Украины.
«Вместе с тем юридическая фиксация договоренностей подлежит серьезному обсуждению с учетом реальности, говорящий о возможности оспаривать легитимность самого Зеленского. Тоже об этом неоднократно звучали заявления Путина», — сказал Песков.
Россия считает Владимира Зеленского нелегитимным президентом Украины, поскольку его президентский срок завершился в мае 2024 года. Власти отказались проводить в стране выборы, ссылаясь на военное положение.
18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде начались переговоры представителей США и России по Украине. Мероприятие посвящено подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.
Ранее Зеленский заявил, что Киев не будет участвовать в переговорах США и России, даже если его попросят.
Источник: РИА Новости