В Кремле подтвердили готовности Путина говорить с Зеленским

Президент России Владимир Путин готов при необходимости участвовать в переговорах по урегулированию конфликта в Украине с президентом этой страны Владимиром Зеленским.

Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил журналистам, что глава РФ неоднократно заявлял о готовности вести переговоры с текущим руководителем Украины.

«Вместе с тем юридическая фиксация договоренностей подлежит серьезному обсуждению с учетом реальности, говорящий о возможности оспаривать легитимность самого Зеленского. Тоже об этом неоднократно звучали заявления Путина», — сказал Песков.

Россия считает Владимира Зеленского нелегитимным президентом Украины, поскольку его президентский срок завершился в мае 2024 года. Власти отказались проводить в стране выборы, ссылаясь на военное положение.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде начались переговоры представителей США и России по Украине. Мероприятие посвящено подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

Ранее Зеленский заявил, что Киев не будет участвовать в переговорах США и России, даже если его попросят.

Источник: РИА Новости