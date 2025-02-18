Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились со строительными работами в ясли-детском саду номер 1 в городе Агдам - ФОТО

18 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со строительными работами в ясли-детском саду номер 1 в городе Агдам.

Как сообщаетcя на официальном сайте Президента АР, министр науки и образования Эмин Амруллаев проинформировал главу государства и первую леди о работах, проводимых в ясли-детском саду.

Отмечалось, что строительство ясли-детского сада на 160 мест началось в 2023 году. Общая площадь двухэтажного здания вместе с подвальным помещением составляет более 2700 квадратных метров. Здесь будут созданы различные комнаты, все необходимые условия для воспитания и обучения детей.