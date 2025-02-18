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Чингиз Гусейнзаде: Медали наших олимпийских призеров будут обновлены

First News Media16:02 - Сегодня
Чингиз Гусейнзаде: Медали наших олимпийских призеров будут обновлены

Мы обратились с просьбой относительно медалей. На данный момент в этом вопросе, как говорится, мяч у французского оргкомитета.

Об этом в интервью журналистам сказал вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде. Он отметил, что медали, завоеванные азербайджанскими спортсменами на летних Олимпийских играх «Париж-2024», пришли в негодное состояние и нуждаются в замене.

Он отметил, что организационный комитет ведет переговоры с компанией-производителем медалей: «Определяется, как будут меняться медали. Вероятно, нас проинформируют об этом и медали будут обновлены».

Отметим, что на медалях пяти из семи наших спортсменов, ставших призерами летних Олимпийских играх «Париж-2024», появились дефекты. Кроме наград олимпийского чемпиона по дзюдо Хидаята Гейдарова (73 кг) и бронзового призера по вольной борьбе Магомедхана Магомедова (97 кг), золотая медаль олимпийского чемпиона по дзюдо Зелима Коцоева (100 кг), серебряные медали таэквондиста Гашима Магомедова (58 кг), боксера Альфонсо Домингеса (92 кг), а также бронзовые медали борца греко-римского стиля Хасрата Джафарова (67 кг) и борца вольного стиля Георгия Мешвильдишвили (125 кг) пришли в негодное состояние.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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