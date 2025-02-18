Оружие из России тайными путями переправлялось в Армению, а затем в Карабах - судебный процесс в Баку

Как сообщалось, 18 февраля продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левы Мнацаканяна и других, которые обвиняются в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, насильственном удержании власти и многочисленных других преступлениях в результате военной агрессии Армении.

Trend сообщает, что на открытом судебном заседании в Бакинском военном суде, состоявшемся под председательством судьи Зейнала Агаева, с участием судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья Гюнель Самедова), каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком, а также адвокатами.

В судебном заседании участвовали часть потерпевших, их правопреемники и представители, прокуроры, защищавшие государственное обвинение, а также в качестве потерпевшего от имени азербайджанского государства руководитель Аппарата Кабинета министров Руфат Мамедов.

Выступая в ходе судебного процесса, старший помощник генпрокурора Вусал Алияров заявил, что в период с начала 2001 года до конца мая 2021 года незаконно полученные оперативно-тактическая баллистическая ракета "Искандер-М", тактический ракетный комплекс "Точка-У", самоходный зенитный ракетный комплекс "9K33 OСА", неуправляемая авиационная ракета "С-8", системы "Смерч", "ТОС-1А Солнцепек", противотанковые ракетные комплексы "Игла-С", противотанковые управляемые ракеты "Конкурс" и "Корнет", гранатометы "РПГ-26" и другое крупнокалиберное огнестрельное оружие, их комплектующие, боеприпасы, взрывчатые вещества и устройства были тайными путями переправлены из Российской Федерации в Республику Армения. Все это вооружение использовалось в результате военной агрессии Республики Армения в агрессивной войне против Азербайджана путем размещения на незаконно созданных инженерных и фортификационных позициях на ранее находившихся под оккупацией территориях Азербайджанской Республики.

Напомним, что нижеследующие 15 лиц: Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давид Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давид Клими, Мнацаканян Левон Хенрикович, Бегларян Василий Ивани, Газарян Эрик Роберти, Аллахвердиян Давит Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири соответственно периодам их участия в преступных деяниях, обвиняются по следующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики: статья 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой ), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное удерживание человека), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права ), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям.