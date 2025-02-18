 Оружие из России тайными путями переправлялось в Армению, а затем в Карабах - судебный процесс в Баку | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Оружие из России тайными путями переправлялось в Армению, а затем в Карабах - судебный процесс в Баку

First News Media22:01 - 18 / 02 / 2025
Оружие из России тайными путями переправлялось в Армению, а затем в Карабах - судебный процесс в Баку

Как сообщалось, 18 февраля продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левы Мнацаканяна и других, которые обвиняются в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, насильственном удержании власти и многочисленных других преступлениях в результате военной агрессии Армении.

Trend сообщает, что на открытом судебном заседании в Бакинском военном суде, состоявшемся под председательством судьи Зейнала Агаева, с участием судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья Гюнель Самедова), каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком, а также адвокатами.

В судебном заседании участвовали часть потерпевших, их правопреемники и представители, прокуроры, защищавшие государственное обвинение, а также в качестве потерпевшего от имени азербайджанского государства руководитель Аппарата Кабинета министров Руфат Мамедов.

Выступая в ходе судебного процесса, старший помощник генпрокурора Вусал Алияров заявил, что в период с начала 2001 года до конца мая 2021 года незаконно полученные оперативно-тактическая баллистическая ракета "Искандер-М", тактический ракетный комплекс "Точка-У", самоходный зенитный ракетный комплекс "9K33 OСА", неуправляемая авиационная ракета "С-8", системы "Смерч", "ТОС-1А Солнцепек", противотанковые ракетные комплексы "Игла-С", противотанковые управляемые ракеты "Конкурс" и "Корнет", гранатометы "РПГ-26" и другое крупнокалиберное огнестрельное оружие, их комплектующие, боеприпасы, взрывчатые вещества и устройства были тайными путями переправлены из Российской Федерации в Республику Армения. Все это вооружение использовалось в результате военной агрессии Республики Армения в агрессивной войне против Азербайджана путем размещения на незаконно созданных инженерных и фортификационных позициях на ранее находившихся под оккупацией территориях Азербайджанской Республики.

Напомним, что нижеследующие 15 лиц: Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давид Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давид Клими, Мнацаканян Левон Хенрикович, Бегларян Василий Ивани, Газарян Эрик Роберти, Аллахвердиян Давит Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири соответственно периодам их участия в преступных деяниях, обвиняются по следующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики: статья 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой ), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное удерживание человека), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права ), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям.

Поделиться:
264

Актуально

Общество

В Баку продолжился суд над лицами армянского происхождения, обвиняемыми в тяжких ...

Экономика

Грузия и Азербайджан обсудили железнодорожные пассажирские перевозки

Политика

В Баку проводится курс Мобильной тренинговой группы НАТО - ФОТО

Общество

Али Асадов встретился с президентом Ирана - ФОТО

Общество

В Турции состоялась конференция, посвященная Ходжалинскому геноциду

Обнародован ряд конкретных фактов преступлений, совершенных в ходе армянской агрессии

Оружие из России тайными путями переправлялось в Армению, а затем в Карабах - судебный процесс в Баку

В Баку продолжился суд над лицами армянского происхождения, обвиняемыми в тяжких преступлениях - ФОТО

Выбор редактора

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Новости для вас

Каспий достиг рекордно низкого уровня за последние 400 лет

В Азербайджане около 5000 учителей были уволены - Причина

Бакинский славянский университет захватил общественную парковку - ЗАЯВЛЕНИЕ AYNA - ФОТО - ВИДЕО

Арестована модель Челси Бахшиева

Последние новости

Спикер парламента Ирана прибыл в Баку для участия в 15-й сессии АПА

Сегодня, 00:05

В Турции состоялась конференция, посвященная Ходжалинскому геноциду

18 / 02 / 2025, 23:48

Азербайджан расширяет сотрудничество с военными промышленными предприятиями Испании и Китая

18 / 02 / 2025, 23:20

Акции украинских компаний взлетели на фоне переговоров в Эр-Рияде

18 / 02 / 2025, 23:02

Распространено совместное заявление комиссий по международным отношениям ТЮРКПА

18 / 02 / 2025, 22:42

Обнародован ряд конкретных фактов преступлений, совершенных в ходе армянской агрессии

18 / 02 / 2025, 22:20

Оружие из России тайными путями переправлялось в Армению, а затем в Карабах - судебный процесс в Баку

18 / 02 / 2025, 22:01

В Баку продолжился суд над лицами армянского происхождения, обвиняемыми в тяжких преступлениях - ФОТО

18 / 02 / 2025, 21:40

ВЭФ и Министерство экономики подписали Письмо о намерениях по Платформе Акселерации

18 / 02 / 2025, 21:20

Грузия и Азербайджан обсудили железнодорожные пассажирские перевозки

18 / 02 / 2025, 21:00

В Баку проводится курс Мобильной тренинговой группы НАТО - ФОТО

18 / 02 / 2025, 20:40

Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси посетила Центр Гейдара Алиева - ФОТО

18 / 02 / 2025, 20:20

Иранский министр: Мы активно сотрудничаем с Азербайджаном в сфере транспортного транзита

18 / 02 / 2025, 20:00

Зеленский отказался ехать в Саудовскую аравию

18 / 02 / 2025, 19:45

В одном из районов столицы возникнут перебои в газоснабжении

18 / 02 / 2025, 19:30

Определились азербайджанские гимнасты, которые представят Азербайджан на Кубке мира

18 / 02 / 2025, 19:15

Иранский министр: Иран, Азербайджан и Россия будут сотрудничать в строительстве ж/д Решт-Астара

18 / 02 / 2025, 19:00

Министр экономики и директор представительства АБР обсудили стратегию партнерства - ФОТО

18 / 02 / 2025, 18:25

Агентство кино Азербайджана представило свой павильон на Берлинском международном кинофестивале – ФОТО

18 / 02 / 2025, 18:10

ХАМАС освободит шесть заложников из Газы

18 / 02 / 2025, 17:52
Все новости
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Минуло 40 дней с момента трагического крушения вблизи Актау пассажирского самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный. Авиакатастрофа унесла жизни 38 человек, среди11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31