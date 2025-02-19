Пашинян создал комиссию по пересмотру стратегии нацбезопасности

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал указ о создании межведомственной комиссии для пересмотра стратегии национальной безопасности, которую возглавит секретарь Совета безопасности Армен Григорян.

В ее состав также войдут заместители министров и руководители силовых структур, главы парламентских комиссий по обороне и внешним связям.

Изменение стратегии национальной безопасности было анонсировано Пашиняном 28 января.

Напомним, что стратегия национальной безопасности была принята в 2020 году.

Источник: Sputnik-Армения