СМИ: «Пашинян сделает в своей команде «уборку»

В кулуарах власти активно распространяются слухи, согласно которым «премьер-министр Армении Никол Пашинян в начале весны намерен сделать в своей команде «уборку».

Об этом пишет газета «Иравунк», развивая тему.

«Согласно циркулирующей информации, в марте как внутри правящей партии «Гражданский договор», так и в самом правительстве ожидаются серьезные кадровые перестановки. Кадровый погром, в частности, постигнет Минздрав и Министерство труда и социальных вопросов», - отмечает издание.