Украинский аналитик для 1news.az: Трамп подыгрывает Путину, нанося удар по Украине

Недавние переговоры между США и Россией в Эр-Рияде вызвали широкий резонанс в международной политике. Несмотря на интенсивные обсуждения и ожидания от возможных соглашений, результаты встреч оказались менее значимыми, считают украинские аналитики.

Кроме того, президент США Дональд Трамп после переговоров выступил с рядом заявлений против Киева, в частности, призвал Украину провести выборы для возможной замены президента Владимира Зеленского, выразив сомнения в его лидерстве. Трамп утверждал, что рейтинг Зеленского составляет всего 4%, несмотря на данные опросов, показывающие около 50%. Он также обвинил Зеленского в нецелевом использовании американских средств, предназначенных для обороны Украины, и заявил, что война началась по вине Украины.

Трамп также предупредил, что отправка европейских войск в Украину может привести к Третьей мировой войне, и настаивал на проведении выборов в Киеве до заключения мирного соглашения. Эти заявления были сделаны после переговоров с российскими официальными лицами в Саудовской Аравии и на фоне мирных переговоров между США и Россией, в которых Украина не участвовала.

По мнению украинских аналитиков, в Эр-Рияде не были достигнуты реальные прорывы, и переговоры скорее укрепили позиции обеих сторон, но не привели к решению ключевых вопросов, связанных с Украиной и мировой стабильностью.

Так, руководитель Украинского аналитического центра, эксперт Александр Охрименко в интервью 1news.az отмечает, что переговоры в Эр-Рияде полностью провалились.

По его словам, «обе делегации приехали в Эр-Рияд с конкретными задачами — снятие санкций, вопросы политического характера, экономического характера — связанные с полезными ископаемыми… провалилось все». Это не официальная информация, но она достоверна, отметил он. По мнению эксперта, «фактически все заявления о том, что переговоры прошли «хорошо», — ложь. Очень часто, когда политики говорят, что переговоры прошли «хорошо», это означает, что ни о чем не удалось договориться».

«Все, о чем удалось договориться, — это договориться продолжить переговоры в дальнейшем». Охрименко объяснил, что по всем ключевым вопросам — снятие санкций, сотрудничество в сфере ископаемых и другим — американская сторона выдвигала свои условия, а российская сторона либо заявляла, что не уполномочена обсуждать, либо отвечала встречными требованиями.

Охрименко считает, что одна из главных причин провала переговоров — это желание Дональда Трампа провести личную встречу с Владимиром Путиным для обсуждения соглашения о прекращении огня. Однако, как подчеркнул эксперт, «российская сторона отказалась это обсуждать, так как не была уполномочена». Это, по мнению Охрименко, стало основным провалом встречи.

Трамп надеялся, что на этих переговорах ему удастся быстро достичь соглашения о прекращении войны. Охрименко подчеркивает, что «Трамп был уверен, что в результате этой встречи ему удастся договориться и быстро подписать соглашение о прекращении огня, и тогда он мог бы сказать: «Я остановил войну». Однако, как отметил эксперт, «его планы сорвались. В итоге Трамп начал заявлять, что теперь войну он сможет остановить в течение года».

По словам Охрименко, разочарование неудачей переговоров привело к нападкам Трампа на Владимира Зеленского: «Трамп, конечно, эмоциональная личность, политик из него некудышный, в результате он нахамил Зеленскому, обвинив его во всем». Эксперт подчеркивает, что «Трамп напал на Зеленского, который покритиковал переговоры».

Охрименко также обращает внимание на неопределенность относительно дальнейшего финансирования военной помощи Украине. «Трамп постоянно заявляет, что он не хочет давать деньги на оружие для Украины». Эксперт подчеркивает, что «если США действительно прекратят помощь, это создаст для Украины критическую ситуацию, так как без оружия США Украина воевать не сможет».

Эксперт добавляет, что есть вероятность, что Трамп будет продавать оружие европейским странам, которые затем могут поставлять его Украине. «Трамп уже предлагал, чтобы европейцы покупали оружие у США и поставляли его Украине». Он также упоминает, что «Макрон вчера заявил, что Франция хочет выступить гарантом. Это хороший вариант и теоретически возможен».

Однако, по мнению эксперта, «для Украины важно не только получать оружие, но и развивать собственное производство вооружений. Сейчас Украина разворачивает производство оружия, в том числе с американскими компаниями, но для этого нужно приблизительно 10 миллиардов долларов в этом году».

Охрименко отмечает, что в Кремле усиливается риторика о смене власти в Украине: «В Кремле сейчас возникла идея поменять власть в Украине и вернуть пророссийских политиков. Они лоббируют требование проведения выборов в Украине». Эксперт подчеркивает, что «они просто надеются, что выборы во время войны дадут им возможность поставить в Украине пророссийского президента».

По его мнению, Трамп также поддерживает эту идею, хотя сам понимает, что она абсурдна. «Трамп подыгрывает Кремлю, пытаясь задобрить Путина, чтобы выйти на переговоры и похвастаться, что он остановил войну». Охрименко пояснил, что «Трамп понимает, что такая идея абсурдна, но продолжает играть на стороне Кремля».

Эксперт заключает, что на фоне этого российская сторона продолжает «накручивать гайки», создавая дополнительные трудности для Трампа. «Путин создает проблемы для Трампа, и эта гайка накручивается, накручивается...» - добавил Охрименко.

Эксперт подчеркивает: «Для Украины сейчас ситуация крайне сложная, ей сложно воевать». Однако, по его мнению, «нападки Трампа на Зеленского привели к тому, что рейтинг Зеленского резко вырос, и он продолжает настаивать на продолжении боевых действий».

Охрименко заключает, что переговоры между США и Россией будут продолжены, однако «сегодня ясно одно — реальных действий, которые могли бы привести к завершению войны в Украине, нет. Все идеи Трампа о быстром завершении войны провалились». По его мнению, «пока Трамп не развернется и не помирится с Зеленским, эту войну нельзя закончить». Договариваться с Россией, по его мнению, бессмысленно, так как «Путин не сдержит слово, и по итогам переговоров в Эр-Рияде мы видим, как он пытается обмануть и Трампа, и Зеленского, и в том числе и самого себя».

Итоги переговоров в Эр-Рияде лишь подтвердили этот факт, усилив хаос в международной дипломатии. Теперь остается ждать дальнейшего развития событий, заключил эксперт.