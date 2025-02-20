Бакинский метрополитен: Проблем в метро из-за снегопадов и морозов не ожидается

Бакинский метрополитен полностью готов к предстоящим снежным и морозным погодным условиям. Запасы песка и соли на станциях пополнены и находятся под постоянным контролем.

Об этом журналистам сказал руководитель Департамента коммуникаций ЗАО «Бакинский метрополитен» Шабан Имкани.

По его словам, наряду с готовностью необходимых инструментов и оборудования важным аспектом подготовки является и определение сотрудников, которые будут задействованы в работах по уборке снега и льда.

«Наибольшие трудности могут возникнуть в депо, так как поезда заходят туда либо выводятся на линию не только ночью, но и днем. Все стрелочные переводы должны быть очищены от снега и льда. Именно для этого в депо работают специальные штабы по борьбе со снегом. Сотрудники, привлеченные к этим работам, проходят постоянные проверки на готовность. Особое внимание уделяется проверке систем обдува, которые очищают стрелочные переводы от снега. Эти устройства проверяются каждую смену. В целом, в работе метро никаких проблем не ожидается», – отметил представитель метро.

Источник: АЗЕРТАДЖ