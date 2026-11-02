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В Армении исключили участие третьих сторон в обеспечении мира с Азербайджаном

Редакция 1news17:05 - Сегодня
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В Армении исключили участие третьих сторон в обеспечении мира с Азербайджаном

Переговоры по мирному соглашению между Арменией и Азербайджаном ведутся исключительно в двустороннем формате, а все возникающие вопросы Ереван и Баку должны решать напрямую без посредников.

Об этом 2 ноября на брифинге в Национальном собрании заявил депутат от правящей партии «Гражданский договор» Артур Ованнисян, передает news.am.

«Что касается мирного соглашения, то новых гарантов не будет. Эти гарантии должны обеспечить мы сами, они должны быть двусторонними», — подчеркнул парламентарий, комментируя вопросы о возможных внешних гарантиях, в частности об участии США.

Ованнисян отметил, что вся ответственность за соблюдение будущего соглашения лежит непосредственно на самих сторонах. Депутат также выразил уверенность, что Ереван и Баку продолжат переговорный процесс и в конечном итоге подпишут мирный договор до 2031 года.

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