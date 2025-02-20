Эмин Амруллаев о значении академических семей для развития детей

Дети, воспитанные в академических семьях, показывают лучшие результаты, чем дети, выросшие в семьях, где нет высшего образования.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на конференции в Баку под названием «Право девочек на образование», которая проходила в Бакинском государственном университете.

Он подчеркнул, что наличие семей с высшим образованием имеет огромное значение.

«По средним статистическим данным, количество девочек, чьи матери имеют высшее образование, которые выбрали такие области, как инженерия и математика, больше, чем количество девочек, чьи матери не имеют высшего образования», — добавил министр.