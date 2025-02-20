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Фархад Мамедов о новых инициативах Пашиняна – что они могут значить?

First News Media10:57 - Сегодня
Фархад Мамедов о новых инициативах Пашиняна – что они могут значить?

Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов

Источник: телеграм-канал Ф.Мамедова

Вчера премьер-министр Армении принял одно решение и сделал «идеологическое заявление». Так, принято решение об изменении Стратегии национальной безопасности Армении. Ответственным за работу межведомственной группы назначен секретарь Совета Безопасности Армен Григорян.

В своем же «идеологическом обращении» премьер-министр Армении анонсировал референдум по Конституции. Вот цитата из обращения: «Стратегической целью принятия новой Конституции является переход от реликтового (остаточного) порядка действий безгосударственной нации к порядку действий государствообразующего народа».

Итак, пройдемся по этим инициативам премьера Армении.

Стратегия национальной безопасности Армении является одним из тех документов, который вызывает раздражение в Баку, так как в Стратегии все еще упоминается, что Республика Армения является гарантом безопасности «нкр». Наверняка у руководства Армении уже есть черновик новой Стратегии и через определенное время мы сможем ознакомиться с текстом Стратегии и понять, насколько удовлетворительным для Азербайджана будет новая версия этого документа.

По Конституции дела обстоят более сложно. Пашинян упоминает выражение «новая Конституция», что можно трактовать двояко: это изменение нынешней Конституции или же действительно «новая» Конституция?! Если новая, то значит ли это провозглашение новой республики c новой Декларацией…

Почему это важно?!

В прошлом году правительство Армении по наущению Блинкена провело правовой трюк с регламентом деятельности комиссии по определению границы. Армения послала документ в Конституционный суд и получила отзыв Суда по документу. В Иреване стремились показать, что ссылка на Декларацию о независимости, где есть территориальная претензия к Азербайджану, не имеет силы конституционной нормы. То есть, даже если есть ссылка на этот документ, он не имеет значения. Таким образом, правительство Армении пыталось удовлетворить требование Азербайджана.

Наряду с этим, Конституционный суд Армении отметил, что в Конституции Армении есть части, которые неизменны и Преамбула - одна из таких частей. То есть, было отмечено, что даже если в Армении захотят, не могут изменить Преамбулу Конституции, где есть ссылка на Декларацию о независимости. Таким образом, была очерчена рамка, перейти которую невозможно.

Именно тогда глава МИД Азербайджана заявил, что решение Конституционного Суда Армении еще более осложнило ситуацию. Фактически правительство Пашиняна завело себя в правовой тупик.

Сейчас же, Пашинян упомянул «новую Конституцию»…Будет интересно узнать, что подразумевает Пашинян под этим, когда будет представлен проект «новой» Конституции и, когда планируется проведение референдума – до, параллельно или после парламентских выборов?!

Пашинян в начале прошлого года уже инициировал дискуссию о проведении референдума по Конституции, однако потом остановился и в очередной раз забыл об этом…

Почему сейчас?

Можно сделать вывод, что после визитов в Вашингтон и Мюнхен Пашинян осознал, что от консолидированной позиции США и ЕС не осталось и следа. Идет стремительное разрушение единой позиции США и стран ЕС, что, конечно же, коснется и других регионов и стран планеты. Государства Запада концентрируются на себе и будут больше тратить на собственные нужды, нежели на реализацию сомнительных геополитических прожектов.

Наряду с этим, поведение администрации Трампа в отношении России демонстрирует, что играть на конфликтности между Вашингтоном и Москвой не будет иметь желаемого результата.

В таких условиях инстинкт самосохранения диктует совершенно иные требования, надо договариваться на локальном уровне. Президент Азербайджана в начале года заявил, что позиция Азербайджана высказана и имитировать переговоры Баку не собирается. От Армении требуются действия, чтобы переговорный процесс обрел динамику.

Источник: телеграм-канал mneniyefm

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