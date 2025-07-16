Пашинян допустил возможность предварительного подписания мирного соглашения

«Состоялось согласование текста проекта соглашения между Арменией и Азербайджаном о мире и установлении межгосударственных отношений, и переговоры по тексту завершены. Сейчас мы, по сути, под этим заголовком или под другим, объявленным или не объявленным, начали с Азербайджаном консультации о том, как двигаться вперед, каким может быть «дорожная карта».

Об этом на пресс-конференции 16 июля заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Идея предварительного подписания тоже находится в повестке и является одним из вариантов, рассматриваемых в этом меню. Она не единственная, и при определенных условиях может быть приемлемой и реалистичной, а при других – не столь реалистичной. Мы не упустим ни одной возможности для продвижения в направлении подписания мирного соглашения», - сказал Пашинян.

Источник: news.am