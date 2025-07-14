Аппарат премьера Армении анонсировал раскрытие деталей встречи Алиев-Пашинян

Некоторые подробности разговора между премьером Армении Николом Пашиняном и Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым будут раскрыты, сообщил журналистам заместитель главы аппарата армянского премьера Тарон Чахоян.

«В ближайшее время будут заявления, частично будут раскрыты скобки – что они обсуждали и о каких вопросах есть те или иные консенсусы», - сказал Чахоян.

Напомним, что встреча лидеров Азербайджана и Армении прошла в Абу-Даби (ОАЭ) 10 июля и продлилась около пяти часов. Сначала переговоры проходили в расширенном составе с участием делегаций, затем лидеры Армении и Азербайджана беседовали в формате тет-а-тет. После короткого перерыва участники вновь вернулись к обсуждению, чередуя форматы.

Источник: Sputnik Армения