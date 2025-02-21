Введено ограничение на движение транспорта от Автовокзала в направлении Бакинского кольцевой дороги-Локбатанского круга

Из-за обледенения дороги введено ограничение на движение транспорта от Бакинского международного автовокзала в направлении Бакинской кольцевой дороги - Локбатанского круга.

Об этом говорится в сообщении МВД.

Водителей просят придерживаться скорости в соответствии с погодными условиями, избегать обгонов и резких маневров.

Водителям с небольшим опытом вождения не рекомендуется ездить по обледенелым дорогам.

Отмечается, что в связи с погодными условиями сотрудники полиции несут службу в усиленном режиме.