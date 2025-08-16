 Азербайджан подтвердил участие в «Детском Евровидении 2025» и объявил старт национального отбора - ФОТО | 1news.az | Новости
Азербайджан подтвердил участие в «Детском Евровидении 2025» и объявил старт национального отбора - ФОТО

Феликс Вишневецкий19:30 - Сегодня
Азербайджан подтвердил участие в «Детском Евровидении 2025» и объявил старт национального отбора - ФОТО

Азербайджан официально подтвердил своё участие в 23-м международном песенном конкурсе «Детское Евровидение», который состоится 13 декабря в Тбилиси.

Общественное телевидение (ITV) уже начало приём заявок для национального отбора, чтобы определить исполнителя, который представит Азербайджан на конкурсной сцене.

К участию в отборе приглашаются дети в возрасте от 9 до 14 лет. Необходимо исполнить две разные песни - на азербайджанском и на иностранном языке и отправить видеозапись на WhatsApp по номеру 055 205 31 23.

На первом этапе будут отобраны самые яркие заявки. Финалистов оценит жюри из шести профессионалов, учитывая сценическую культуру, вокальные данные и харизму исполнителей. Победитель получит право представлять Азербайджан на «Детском Евровидении 2025».

Общественное телевидение также обратилось к министерству культуры с просьбой предоставить список молодых талантов, уже добившихся успехов на международных конкурсах и фестивалях, чтобы найти самый сильный голос страны.

