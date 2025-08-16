В Китае шесть человек погибли в результате падения микроавтобуса в море
В китайском городе Жуньчэн шесть человек погибли и еще двое пропали без вести в результате падения микроавтобуса в море.
Об этом 16 августа сообщает агентство Синьхуа со ссылкой местные органы власти.
«Шесть человек были найдены мертвыми, еще двое пропали без вести в результате падения фургона в море в городе Жунчэн провинции Шаньдун», — написали в Telegram-канале агентства.
Уточняется, что инцидент произошел в субботу утром, 16 августа, когда микроавтобус с рабочими отправлялся из порта. По данным агентства, трех человек удалось спасти.
Источник: Iz.Ru
