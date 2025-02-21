Азербайджанский депутат армянской коллеге: Нет «Арцаха», есть Карабахский регион АР

Азербайджан полностью привержен миру, безопасности и региональной стабильности, заявила член азербайджанской делегации в Парламентской Ассамблее ОБСЕ депутат Милли Меджлиса Севиндж Фаталиева, выступая на проходящей в Вене зимней сессии ПА ОБСЕ.

«Мы считаем, что устойчивый мир может быть достигнут только через диалог, взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности, а также соблюдение международного права.

Одна из самых острых проблем безопасности в нашем регионе — это последствия конфликта между Арменией и Азербайджаном. Хотя Азербайджан активно работает над нормализацией, нерешенные гуманитарные вопросы создают серьезные риски для долгосрочного мира», - подчеркнула Фаталиева.

Она привлекла внимание парламентариев к тому факту, что освобожденные от оккупации территории Азербайджана остаются в мире одними из самых загрязненных минами, что серьезно препятствует постконфликтному восстановлению и безопасному возвращению перемещенных людей на свои земли. Парламентарий отметила, что за последние три десятилетия более 3 400 человек, включая детей, стали жертвами мин.

«Несмотря на свои юридические обязательства, Армения не предоставила точные карты минных полей, есть доказательства того, что она продолжала устанавливать мины даже после прекращения огня в 2020 году. Мы призываем ОБСЕ и международное сообщество поддержать разминирование, чтобы предотвратить новые трагедии и ускорить восстановление», - сказала депутат.

Еще один важный вызов — нерешенная судьба почти 3 900 пропавших с начала 1990-х годов без вести азербайджанцев, продолжила она: «Массовые захоронения, обнаруженные на освобожденных территориях, свидетельствуют о грубых нарушениях прав человека. Семьи имеют право знать правду, и Армения должна предоставить полную информацию о пропавших людях в соответствии со своими гуманитарными обязательствами».

Фаталиева отметила, что ПА ОБСЕ играет важную роль в решении этих вопросов. Укрепление международного сотрудничества по разминированию и привлечению к ответственности за военные преступления будет способствовать миру и стабильности, сказала она.

«Азербайджан остается привержен диалогу, но мир невозможен без справедливости. Решая эти проблемы безопасности и гуманитарные вызовы вместе, мы можем укрепить доверие и обеспечить более безопасное будущее для всех», - заявила парламентарий.

Отвечая на заявления члена делегации Армении в ПА ОБСЕ Лилит Галстян, необоснованно обвинившей в своем выступлении Баку в осуществлении этнической чистки и изгнании армянского населения из Карабаха, Фаталиева подчеркнула, что после полного восстановления суверенитета Азербайджана карабахским армянам было предложено остаться в своих домах и жить в качестве граждан Азербайджанской Республики с обеспечением их прав и интеграцией в общество. «Но по призыву армянского руководства они решили покинуть регион. Это было их собственное добровольное решение», - подчеркнула Фаталиева, добавив: «И наконец, госпожа Галстян, пришло время принять реальность: нет «Арцаха» — есть только карабахский регион Азербайджана!»