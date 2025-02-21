По делу о вырубке деревьев в Загатале арестованы подозреваемые

По факту незаконной вырубки деревьев на территории Загатальского района в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре возбуждено уголовное дело и проводится предварительное расследование.

Как сообщили Caliber.Az в Генпрокуратуре, в рамках расследования директору ООО «Дорожная эксплуатация №14» Государственного агентства автомобильных дорог Рустаму Пашаеву предъявлено обвинение по статьям Уголовного кодекса 32.3, 259.4 (организация незаконной вырубки деревьев с причинением особо крупного ущерба), 309.2 (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия), 313 (должностное мошенничество) и избрана мера пресечения в виде ареста.

Кроме этого, занимающемуся предпринимательской деятельностью Мухуму Гудаеву предъявлены обвинения по статьям 259.4, 32.5, 309.2, 313 УК и избрана мера пресечения в виде передачи под надзор полиции.