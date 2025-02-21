«Milli varlığım»: Сегодня - Международный день родного языка

Каждый народ гордится родным языком так же, как и своей самобытной культурой и историей, традициями и обычаями. В современном мире насчитывается около 6 тысяч языков. В их число входит и наш родной язык – азербайджанский.

Сегодня, 21 февраля жители планеты отмечают Международный день родного языка.

Эту важную международную дату учредили в ЮНЕСКО с целью привлечь внимание к необходимости сохранения многоязычия в сегодняшнем мире.

В Азербайджане Международный день родного языка впервые был отмечен в 2007 году.

Наш родной язык отличается неповторимой красотой и мелодичностью. Это язык, на котором созданы одни из самых ценных жемчужин в сокровищнице мировой литературы.

Азербайджанский язык является одним из старописьменных тюркских языков, относящийся к огузской группе тюркской ветви алтайской языковой семьи. Он оформился на основе огузских и кыпчакских племенных языков с преобладанием огузских элементов. Его корни восходят к языку огузских племён Центральной Азии VII-X веков, ставшему языком-предшественником для некоторых современных тюркских языков.

В различные периоды истории азербайджанский язык испытал на себе влияние персидского и арабского языков, но при этом сумел сохранить свою неповторимость и уникальность.

Его называли по-разному - кызылбашским, туркманским, тюркским, тюркю. Со второй половины XIX века для азербайджанского языка использовалось наименование «адербиджанский», позднее употреблялись названия азербайджано-татарский, азербайджанско-тюркский и, наконец, азербайджанский.

Впервые азербайджанский язык до уровня государственного поднял великий государственный деятель, блестящий полководец и талантливый поэт Шах Исмаил Хатаи, заложивший основы единого Азербайджанского государства.

В 1918 году, с провозглашением Азербайджанской Демократической Республики тюркский (азербайджанский) язык был провозглашён государственным языком АДР.

После падения Республики и установления в Азербайджане советской власти, тюркский (азербайджанский) язык декретом Азревкома стал одним из обязательных для преподавания с первого года обучения в школах.

В Советском Азербайджане вплоть до второй половины XX века азербайджанский язык не имел какого-либо статуса, и только 21 августа 1956 года был принят закон о дополнении Конституции Азербайджанской ССР 1937 года статьей о государственном языке, объявившей азербайджанский язык государственным языком в республике

В июне 1959 года в Азербайджане было принято постановление об обязательном изучении госслужащими азербайджанского языка с последующей обязательной же сдачей экзаменов. Статья Конституции Азербайджанской ССР 1978 года также провозгласила азербайджанский язык государственным языком республики.

После восстановления независимости Азербайджанской Республики сфера деятельности родного языка еще больше расширилась.

Важнейшей задачей считал сохранение и развитие родного языка как одного из устоев независимого государства общенациональный лидер Гейдар Алиев, решения которого об обеспечении официального статуса азербайджанского языка имеют неоценимее значение с точки зрения еще большего обогащения литературного языка и расширения сферы его применения.

Особую заботу о родном языке проявляет Президент Азербайджана Ильхам Алиев, предпринимая важные шаги для того, чтобы в условиях глобализирующегося и информационного мира азербайджанский язык сохранился и развивался - как национальное достояние нашего народа, как несокрушимый фундамент солидарности азербайджанцев мира, как один из главных символов государственной независимости Азербайджана.

Сегодня на азербайджанском говорят приблизительно 25-30 миллионов человек во всем мире.

В последнее время в наш обиход вошло немало иностранных заимствований, и при правильном использовании они лишь усиливают лексическое богатство родного языка. В то же время нужно помнить, что азербайджанский язык и сам многообразен настолько, что позволяет точно выражать тончайшие оттенки мыслей и чувств, и его сохранение в первозданной красоте – это, прежде всего, защита нашей национальной идентичности и культуры.