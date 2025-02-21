Последствия снегопада: В Баку за медицинской помощью обратились 15 человек
В Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии Министерства здравоохранения в связи с погодными условиями обратились 15 человек.
У пострадавших в основном были зафиксированы переломы, деформации в области запястья и предплечья, острая боль и отёчность, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
Двум пациентам было проведено хирургическое лечение.
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