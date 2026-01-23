131 кандидат получил положительное заключение на должность директора школы в Азербайджане

По итогам конкурсного отбора на должность директоров школ в 2025 году завершён этап собеседований.

Как сообщает 1news.az, по результатам оценки 131 участник получил положительное заключение о назначении на должность директора.

Согласно информации, распространённой Агентством дошкольного и общего образования, 17–18 июля 2025 года прошёл этап собеседований, в котором участвовали 389 кандидатов. Все они были оценены по установленным конкурсным критериям.

В итоге 131 кандидат признан соответствующим требованиям, и по ним вынесено положительное заключение о назначении.

Отмечается, что результаты были направлены всем участникам через их личные страницы.