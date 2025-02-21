Дорожная полиция призывает к безопасности: Советы водителям и пешеходам в условиях снега и гололеда
В последние дни наблюдается нестабильная погода, особенно снег и гололед, что серьезно влияет на безопасность дорожного движения.
Главное управление Государственной дорожной полиции МВД продолжает свою деятельность в усиленном режиме для обеспечения безопасности участников дорожного движения.
Сотрудники патрульной службы принимают меры против гололеда, усиливают контроль на магистральных дорогах и предоставляют водителям необходимую помощь, их цель - обеспечить безопасное прибытие каждого в пункт назначения.
В обращении дорожной полиции к водителям говорится следующее:
- Используйте зимние шины и проверьте техническое состояние автомобиля.
- Подбирайте скорость движения в зависимости от погодных и дорожных условий.
- Соблюдайте безопасную дистанцию, избегайте резких маневров.
- Следуйте указаниям сотрудников дорожной полиции.
Обращение к пешеходам:
- Используйте только обозначенные пешеходные переходы.
- При переходе дороги правильно оценивайте скорость автомобилей.
- В темное время суток носите одежду, которая хорошо видна.
«Безопасность дорожного движения — ответственность каждого из нас! Давайте соблюдать правила, быть внимательными друг к другу и работать вместе ради нашей безопасности на дорогах!» - отмечают в Главном управлении Государственной дорожной полиции.