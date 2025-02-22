Водителей призвали быть осторожными из-за гололеда и снегопадов

Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к водителям, выезжающим в выходные дни.

Как сообщает 1news.az, об этом распространила информацию МВД.

Отмечается, что, согласно прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся до 24 февраля, в отдельных районах ожидается снегопад, а на дорогах – ухудшение видимости.

«Хотя в настоящее время нестабильные погодные условия несколько стабилизировались, трудности, вызванные снегопадом, продолжаются. Особенно в горных и предгорных районах, на открытых участках, подверженных ветрам, на спусках и подъемах, а также на мостах образовавшийся лед повышает вероятность скольжения.

Сотрудники ГДП совместно с соответствующими структурами принимают необходимые меры для устранения последствий снегопадов и обеспечения безопасного передвижения участников дорожного движения.

Кроме того, Главное управление государственной дорожной полиции, учитывая ожидаемое увеличение интенсивности движения на автомагистралях в выходные дни, призывает водителей помнить о риске образования гололеда, не выезжать на дороги на технически неисправных или неподготовленных к зиме автомобилях, а также воздержаться от управления транспортом водителям без достаточного опыта.

Физическим и юридическим лицам, занимающимся пассажирскими перевозками, рекомендуется отдавать предпочтение более безопасным маршрутам», – говорится в обращении.