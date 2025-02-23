ЦИУТ: Из-за скользких дорог на некоторых улицах и проспектах затруднено движение транспорта - ФОТО

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел (ЦИУТ) обратился к водителям.

В обращении отмечается, что на некоторых улицах и проспектах столицы затруднено движение транспорта. «Из-за скользких дорог в настоящее время на некоторых улицах и проспектах столицы затруднено движение транспорта. По возможности воздержитесь от поездок на автомобиле», - говорится в обращении.