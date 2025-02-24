Скончался военнослужащий Азербайджанской армии Меджидов Магбет Хатаи оглу.

Об этом сообщили в Министерстве обороны в ответ на запрос Trend.

«Подтверждаем факт смерти военнослужащего Азербайджанской армии Меджидова Магбета Хатаи оглу с предварительным диагнозом «геморрагический васкулит». По данному факту проводится расследование. Руководство Министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего», - говорится в сообщении министерства.