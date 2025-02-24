Представители СМИ французских колоний посетили ЦАМО

Представители СМИ французских колоний посетили Центр анализа международных отношений (ЦАМО) в Баку.

Как сообщает Report, визит представителей зарубежных СМИ в Азербайджан и встреча организованы Бакинской инициативной группой (БИГ).

В ходе встречи были обсуждены ликвидация колониализма посредством международного права и роль Азербайджана в этом вопросе, а также исследования, анализ и экспертные механизмы в международных отношениях, усиление работ в сфере просвещения о ситуации с правами человека во французских колониях и прочие вопросы.

Председатель правления ЦАМО Фарид Шафиев проинформировал гостей о деятельности центра и рассказал о проделанной работе. Он отметил, что в последние дни азербайджанские СМИ подверглись кибератакам со стороны Армении:

"В настоящее время на севере и юге наблюдаются глобальные кризисы. Российско-украинская война и сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке косвенно влияют и на Азербайджан. Мы заинтересованы в прочном мире и сотрудничестве. Необходимо поддерживать и следовать международному праву".

Ф. Шафиев подчеркнул, что в отношениях между Францией и Азербайджаном также имеются определенные проблемы: "Мы пригласили французских экспертов, чтобы обсудить двусторонние отношения, причины возникших проблем и способы их решения".

Далее Фарид Шафиев и исполнительный директор БИГ Аббас Аббасов ответили на вопросы представителей иностранных СМИ.