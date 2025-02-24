Обнародовано количество желающих стать в Азербайджане добровольными донорами после смерти

В течение 2 лет число желающих стать добровольными донорами после смерти достигло 100.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом на брифинге сказала председатель правления Координационного центра по донорству органов и трансплантации Министерства здравоохранения Егяна Аббасова.

«Можно стать этим донором, посетив официальный сайт нашего центра - odtkm.gov.az. В то же время, стать донором можно будет и посредством ASAN İmza. В ближайшее время это будет реализовано. Также можно прийти в центр и подтвердить форму, подписанную Кабинетом Министров, и заявить себя донором», - сказала она, также сообщив, что возраст и пол донора держатся в секрете.