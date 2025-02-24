В Баку произошел пожар в жилом доме, эвакуированы 7 человек - ВИДЕО
На горячую линию «112» МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре в жилом комплексе «Гобу Парк», расположенном в Гарадагском районе города Баку.
Как сообщили в пресс-службе министерства, по вызову на место происшествия были направлены подразделения Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.
Благодаря мерам, принятым в соответствии с оперативной обстановкой, пожар на четвертом этаже десятиэтажного жилого дома был оперативно потушен, при этом удалось избежать его распространения на соседние квартиры.
В рамках мер безопасности были эвакуированы 7 жильцов, в том числе трое детей.
В результате пожара на кухне трехкомнатной квартиры общей площадью 55 кв. м сгорели воспламеняющиеся конструкции и предметы домашнего обихода на площади 8 кв. м.
Большая часть квартиры и соседние квартиры были защищены от огня.