В Баку произошел пожар в жилом доме, эвакуированы 7 человек - ВИДЕО

На горячую линию «112» МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре в жилом комплексе «Гобу Парк», расположенном в Гарадагском районе города Баку.

Как сообщили в пресс-службе министерства, по вызову на место происшествия были направлены подразделения Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.

Благодаря мерам, принятым в соответствии с оперативной обстановкой, пожар на четвертом этаже десятиэтажного жилого дома был оперативно потушен, при этом удалось избежать его распространения на соседние квартиры.

В рамках мер безопасности были эвакуированы 7 жильцов, в том числе трое детей.

В результате пожара на кухне трехкомнатной квартиры общей площадью 55 кв. м сгорели воспламеняющиеся конструкции и предметы домашнего обихода на площади 8 кв. м.

Большая часть квартиры и соседние квартиры были защищены от огня.