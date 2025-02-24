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В Баку произошел пожар в жилом доме, эвакуированы 7 человек - ВИДЕО

First News Media19:00 - Сегодня
В Баку произошел пожар в жилом доме, эвакуированы 7 человек - ВИДЕО

На горячую линию «112» МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре в жилом комплексе «Гобу Парк», расположенном в Гарадагском районе города Баку.

Как сообщили в пресс-службе министерства, по вызову на место происшествия были направлены подразделения Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.

Благодаря мерам, принятым в соответствии с оперативной обстановкой, пожар на четвертом этаже десятиэтажного жилого дома был оперативно потушен, при этом удалось избежать его распространения на соседние квартиры.

В рамках мер безопасности были эвакуированы 7 жильцов, в том числе трое детей.

В результате пожара на кухне трехкомнатной квартиры общей площадью 55 кв. м сгорели воспламеняющиеся конструкции и предметы домашнего обихода на площади 8 кв. м.

Большая часть квартиры и соседние квартиры были защищены от огня.

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