В Праге прошло мероприятие, посвященное трагедии Ходжалы - ФОТО

Музыкально-инсталляционная постановка Incomplete Weave («Незавершенный узор»), посвященная трагедии Ходжалы, состоялась 23 февраля в Азербайджанском культурном доме в Праге.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, гостями вечера стали представители азербайджанской диаспоры, а также жители Праги разных национальностей. По завершении постановки с речью выступил чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Чехии Яшар Алиев.

В центре инсталляции находился ткацкий станок с незавершенным карабахским ковром, окруженный разбросанными предметами быта, сожженным дневником, детскими игрушками. Все это словно замерло в моменте, воссоздавая атмосферу внезапного бегства, которое стало страшной реальностью для тысяч азербайджанских семей. Под музыку альта и пиано, исполненную альтисткой Пражской филармонии Эльнарой Тагизаде и композитором и пианистом Рамином Кулиевым, на экране сменялись кадры документального фильма, демонстрирующего последствия роковой ночи в Ходжалы.

Музыкальная программа состояла из шедевров разных эпох и культур. Во время вечера прозвучали произведения Бетховена, Альбинони, Фикрета Амирова, Джона Уильямса, Рамина Кулиева.

Стоит отметить, что ковры и ткацкий станок с незавершенным карабахским ковром являются экспонатами выставки «Гармония двух красот: азербайджанского ковра и чешского хрусталя», организованной при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана. На этой выставке представлены экспонаты ковров «Azərxalça» и чешских хрустальных изделий «Halama», как двух видов прикладного искусства, вошедших в нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО.

Как подчеркнула автор идеи инсталляции Incomplete Weave, Лейла Бегим, именно этот ткацкий станок стал для нее источником вдохновения, символизируя не только прерванные жизни, но и нить памяти, которую нельзя оборвать.