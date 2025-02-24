Скандал между женой и любовницей на концерте «Bu şəhərdə» вызвал активные обсуждения в соцсетях – ВИДЕО

Вчера в социальных сетях появилось видео, снятое в зале Дворца Гейдара Алиева, которое моментально вызвало широкий резонанс и бурное обсуждение.

На кадрах можно увидеть, как женщина замечает своего мужа с любовницей прямо во время концерта, устраивает скандал, а затем начинается потасовка - многие пользователи соцсетей поспешили обсудить произошедшее, предполагая, что это реальный конфликт.

Однако позже выяснилось, что инцидент был постановочным и являлся частью новой программы юмористического проекта «Bu şəhərdə», с которой коллектив выступал во Дворце Гейдара Алиева в минувший уикенд.

Участники «Bu şəhərdə» подтвердили это на своей официальной странице в Instagram, опубликовав разъяснение, в котором отметили, что произошедшее было шуткой.