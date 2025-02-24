В Азербайджане впервые проведены операции по трансплантации органов от мертвого донора

В Координационный центр по донорству органов и трансплантации при Министерстве здравоохранения Азербайджанской Республики поступила информация о диагностировании смерти мозга у пациента, проходящего лечение в Клиническом медицинском центре.

Координационный центр по донорству органов и трансплантации принял соответствующие меры по организации и координации процесса донорства органов и трансплантации, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Семья гражданина, у которого диагностировали смерть мозга, согласилась на пересадку органов. Таким образом, это первый подобный случай в истории современного азербайджанского здравоохранения в области донорства органов и трансплантации.

Взятая у мертвого донора печень была пересажена Мензер Яшар гызы Шарифовой (2002 г.р.), страдающей циррозом печени, вызванным гепатитами В и D, и не имеющей живого донора, в Центральном таможенном госпитале профессиональной бригадой врачей под руководством доктора философии по медицине Мирджалала Казыми.

Пересадка роговицы двум реципиентам была проведена врачом-офтальмологом и хирургом Национального центра офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой Джамилем Гасановым и профессиональной командой. Один из реципиентов - житель Загатала, другой - Физули.

Следует отметить, что такие операции по пересадке органов от мертвого донора впервые проведены не только в нашей стране, но и в целом в Кавказском регионе.

«Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики выражает признательность родственникам дарителя за их гуманный поступок, благодарит медицинских специалистов, выполнивших свои профессиональные обязанности на высоком уровне, и желает им успехов в дальнейшей деятельности» - говорится в официальном пресс-релизе Минздрава.