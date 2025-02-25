В Дашкесане отравились три члена одной семьи

В Дашкесанском районе Азербайджана три человека пострадали от пищевого отравления.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, жители поселка Алунитдаг Ш.Гулиев (1987 г.р.), Ф.Гулиева (1990 г.р.) и Ф.Гулиев (2013 г.р.) были госпитализированы в отделение скорой помощи Дашкесанской центральной районной больницы.

Пресс-служба Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) сообщила, что у пострадавших, являющихся членами одной семьи, было диагностировано функциональное расстройство желудочно-кишечного тракта. Им была оказана необходимая медицинская помощь.

Так как состояние пострадавших оценивалось как удовлетворительное, они были выписаны на амбулаторное лечение.

По факту проводится расследование.