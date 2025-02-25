Агентство: В Азербайджане тарифы на воду не окупают расходов

Тарифы на воду в Азербайджане не окупают в полной мере фактических расходов Объединенной службы водоснабжения крупных городов.

Как передает АПА-Экономикс, об этом заявил журналистам советник председателя Правления службы Айдын Аббасов.

«Доставка 1 кубометра воды потребителю обходится в 1 манат 91 гяпик, а действующий тариф составляет 70 гяпиков. Это затрудняет быстрое развитие в сфере водоснабжения. Поэтому может возникнуть вопрос о дифференциации тарифной системы», - сказал А.Аббасов.