 Агентство: В Азербайджане тарифы на воду не окупают расходов | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Агентство: В Азербайджане тарифы на воду не окупают расходов

First News Media16:50 - Сегодня
Агентство: В Азербайджане тарифы на воду не окупают расходов

Тарифы на воду в Азербайджане не окупают в полной мере фактических расходов Объединенной службы водоснабжения крупных городов.

Как передает АПА-Экономикс, об этом заявил журналистам советник председателя Правления службы Айдын Аббасов.

«Доставка 1 кубометра воды потребителю обходится в 1 манат 91 гяпик, а действующий тариф составляет 70 гяпиков. Это затрудняет быстрое развитие в сфере водоснабжения. Поэтому может возникнуть вопрос о дифференциации тарифной системы», - сказал А.Аббасов.

Поделиться:
286

Актуально

Мнение

Азербайджано-пакистанское стратегическое партнерство выходит на новый уровень

Общество

Госслужащим, назначенным на должность вне места жительства, будет выплачиваться ...

1news TV

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Общество

В Азербайджане стартовал электронный перевод учащихся

Общество

В Азербайджане будет создана Комиссия по ротации госслужащих

Госслужащим, назначенным на должность вне места жительства, будет выплачиваться ежемесячная компенсация в размере 250 манатов

Полиция разобралась со скользящими детьми - ВИДЕО

В Азербайджане выплачены пенсии за февраль

Выбор редактора

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Новости для вас

Житель Баку умер, подавившись едой на поминках

Сегодня ночью в Баку будет 3-5 градусов мороза

Погода на субботу: В Баку ожидается до 5° мороза

Сегодня автобусы в Баку будут работать до этого времени

Последние новости

В Гааге состоялась презентация книг о Ходжалинском геноциде - ФОТО

Сегодня, 19:30

Семья из РФ назвала новорожденного Трампом

Сегодня, 19:15

В Азербайджане будет создана Комиссия по ротации госслужащих

Сегодня, 19:00

Госслужащим, назначенным на должность вне места жительства, будет выплачиваться ежемесячная компенсация в размере 250 манатов

Сегодня, 18:45

Посольство Польши в Баку поделилось публикацией о Ходжалинском геноциде - ФОТО

Сегодня, 18:30

Полиция разобралась со скользящими детьми - ВИДЕО

Сегодня, 18:15

В Азербайджане выплачены пенсии за февраль

Сегодня, 18:02

В Гяндже девушка скончалась после введения наркоза

Сегодня, 17:41

На проспекте Гейдара Алиева восстановлено движение транспорта – ФОТО

Сегодня, 17:39

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Сегодня, 17:36

В Индии слоны напали на людей, есть жертвы

Сегодня, 17:34

Получите XalqKart бесплатно!

Сегодня, 17:29

Лавров заявил о недопустимости разделения Сирии

Сегодня, 17:24

Арагчи: Тегеран не видит возможности для переговоров с США

Сегодня, 17:22

Госслужащие США подали иск против администрации Трампа

Сегодня, 17:20

В эти дни в Азербайджане ожидаются дожди и снег

Сегодня, 17:03

Туск сломал ногу, катаясь на горных лыжах

Сегодня, 16:55

Агентство: В Азербайджане тарифы на воду не окупают расходов

Сегодня, 16:50

Замминистра Нидерландов высоко оценил итоги встреч в Баку

Сегодня, 16:45

В Азербайджане стартовал электронный перевод учащихся

Сегодня, 16:40
Все новости
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС
1news TV

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Национальная служба гидрометеорологии в течение продолжительного времени предупреждала о том, что в Азербайджане может выпасть снег. И вот несколько дней назадСегодня, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55