Полиция разобралась со скользящими детьми - ВИДЕО

Сотрудники полиции расследовали распространенные кадры, на которых видно, как группа молодых людей в Сумгайыте, зацепившись за заднюю часть движущегося автобуса, скользит по обледенелой дороге.

Как сообщил сотрудник пресс-службы МВД, лейтенант полиции Луму Исрафилли, установлено, что указанные лица являются несовершеннолетними, и они вместе родителями приглашены в отдел Государственной дорожной полиции Сумгайытского городского управления полиции.

С данными лицами была проведена профилактическая беседа, отмечено, что их действия крайне опасны для жизни. Родителям было рекомендовано усилить контроль за своими детьми.

Источник: Qafqazinfo